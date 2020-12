Kastre hooldekodus andis kaks kolmandikku hoolealustest positiivse koroonatesti

Kastre vallavanem Priit Lomp on olukorrast äärmiselt nördinud, sõnades, et olukorda oleks saanud vältida, kui vallavalitsusel oleks olnud olemas positiivse testi andnud vallaelanike andmed. Ta täpsustas, et teadaolevalt tõi viiruse hooldekodusse ühe sealse elaniku lähedane, kes teadis, et on viirusekandja.

«Ma olen kevadest saadik rääkinud nii teiste omavalitsusjuhtidega, terviseametiga ning isegi peaministriga, et meil oleks tarvis teada nimeliselt, kes on positiivse proovi andnud, seda hooldekodu juhtumit oleks saanud väikeses vallas ära hoida,» sõnas Lomp.

Lomp selgitas, et vallavalitsuse eesmärk pole hakata kedagi nende andmete asjus kiusama. Vastupidi, soov on ka nakatunud inimesi aidata. «Terviseamet ei jõua kõigi nakatunutega tegeleda, meie valla sotsiaaltöötajad saaksid aga isiklikult uurida, et kas positiivse proovi andnud inimesel on abi vaja, kasvõi söögikoti ukse taha toomisel,» selgitas Lomp.

Ta lisas, et on näinud isikuandmete osas hullematki, kui positiivne koroonaproov. «Vallavalitsus puutub kokku inimeste kohtumäärustega, kus vahel kirjas palju hullemat, kui see koroona,» ilmestas Lomp.

Vallavanema sõnutsi on ka mitmed teised omavalitsusjuhid sama meelt, kuid valitsusliikmete ja ka peamisnitriga rääkides pole see teema loodetud tulemusi andnud.

SA Härmalõng Kastre hooldekodu elanike ja töötajate llähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni kuni 12. jaanuarini.

Kastre hooldekudis töötavad edasi negatiivse testitulemuse saanud töötajad ning Kastre kodu on jagatud niiöelda puhtaks ja mustaks tsooniks, millega püütakse ära hoida nakkuse levikut nende inimesteni, kelle diagnoos oli negatiivne. Lisaks on abipalvega pöördutud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poole, tagamaks personali olemasolu kogu viirusega võitlemise perioodiks.

Kordustestimine hooldekodus on planeeritud jaanuaris.

Hoolealuste lähedastega võtab asutus ühendust ning annab infot täpsete tegevuste kohta, mil viisil asutus lähinädalatel oma tööd korraldab.