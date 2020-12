Kuigi Junkin leiab, et patsientidel on Tartusse tulla küllaltki lähedale, siis Tõrvandi ja Luunja elanikud nii ei arva. Tõrvandi elanik Aleksander Randver, kes on Tõrvandis perearstil käinud juba 47 aastat, alustas allkirjade kogumist, et arstipunkt siiski alles jääks. Eilse seisuga oli Randver kogunud 60 allkirja, aga kõiki allkirjalehti ei ole veel kortermajade pealt kokku kogutud. Ta arvab, et allkirju võib laekuda mitusada.