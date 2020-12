Kuutsemäe suusakeskus tõstis külaliste vähendamiseks hindu ligi 60 protsenti

Kuutsemäe suusakeskuse juhi Erlend Aava hinnangul oli keskuse kolmel avatud nõlval möödunud nädalavahetusel liiga palju rahvast tihedalt koos ja selle tõttu on koroonaoht suurenenud.

Inimeste arvu vähendamine ongi tema sõnul peamine põhjus, miks otsustati piletihinda tõsta.

Turumajandus kehtib

«Midagi pole teha, me elame turumajanduses. See, et mäele saab tulla korraga vähem inimesi, ei vähenda kuidagi selle operereerimise kulusid,» rääkis ta.

Seni on kõige rohkem külastajaid mäel viibinud päeva teises pooles. Keskuse töötajad jälgivad olukorda ja kui rahvast on mäel korraga liiga palju, peatatakse ajutiselt piletimüük.

«Külastajate arvu ette planeerida on üsna keeruline. Jälgime olukorda ja teeme piletimüügi piiramise otsuse jooksvalt,» ütles ta. «On e-piletid, hooajapiletid ja meil käivad ka spordiklubid. Üks asi on müüdud piletite arv, teine see, palju parajasti inimesi mäel on.»

Vähem aega mäel

Lisaks piletihinna tõusule lühenes ka aeg, mille jooksul on võimalik mäel viibida. Müüakse vaid ühe ja kolme tunni pileteid ning kauem külastajatel mäel talverõõme nautida võimalik pole. Küll aga on keskus aasta lõpuni avatud kaks tundi kauem «Idee on selles, et inimesed ei oleks pikka aega üktseisega koos. Ühed läheksid ja teised tuleksid,» selgitas Aav.

Täna rakendunud uued piletihinnad on Aava sõnul tulemust andnud ja rahvast on mäel võrreldes eelmiste päevadega vähem.