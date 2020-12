Politsei sai teate Peipsiääre vallas toime pandud ebaseadusliku metsaraie kohta

Detsembri alguses tehti Peipsiääre vallas Koosa külas ühel kinnistul ebaseaduslikku metsaraiet. Kahju on umbes 2500 eurot.

Politseile laekus teade, et Tartus Aida tänaval tungiti 14. detsembril sisse maja juurde pargitud kaubikusse ning varastatud mobiiltelefon, raadio esipaneel, pealamp ja suitsuküünlaid.

Samuti laekus info, et viimase nädala vältel on Elvas Järvekülas traktorist varastatud kaks monitori. Kahju on umbes 6000 eurot.