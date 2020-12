Pangatöötajana esinenud kelm pettis tartlaselt välja üle nelja tuhande euro

Abistamiseks oli tarvis inimese PIN-koode. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on tehtud umbes 4200-eurone makse võõrale arvele selgitusega «Merry Christmas». Tasub teada, et pangatöötaja ei küsi telefonitsi inimeste PIN-koode ega logi kliendi eest kaugteel tema internetipanka. Sellise info küsimine peaks kohe andma signaali, et tegemist on kelmiga. Selline kahtlane kõne tuleks kiiremas korras lõpetada ja juhtunust politsei infotelefonil 612 3000 teada anda.