Kopp kaevas lume saabudes kelgumäele augu sisse

Selgus, et Piiri pargi kruusaaugus algas BMXi maastikuraja ehitus. Raja ehituse lepingu sõlmis Jõgeva vallavalitsus juba novembri alguses ning tööd peavad tehtud saama veel selle aasta sees. Et viimased kaks talve on olnud üsna lumevaesed, ei osanud vallavalitsuse ametnikud arvatagi, et kaevetööde alguseks sajab maha kohev lumi, mis meelitab rahva kelgumäele.