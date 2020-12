Euroraha võib linnaveised Emajõe luhale tuua

Tallinnas Pirital hooldasid sel aastal esimest korda Kõrkja saart linnaveised. See, kui palju ning mis tõugu veised Emajõe luhta hooldama tulevad, selgub alles siis, kui rahataotlus saab positiivse vastuse.

Tartu linnavalitsuses on juba mõnda aega mõlgutatud mõtteid tuua Emajõe luhale linnaveised, kes hooldaksid luhta ning mitmekesistaks sealset looduslikku kooslust. Taaralinnale on eeskujuks Pärnu ja Tallinn, kus rannaniitusid ja jõeäärseid luhti hooldavad samuti veised. Samas on linnaveiseid pidada ka soodsam kui luhta igal aastal niita.