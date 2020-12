KÜ Anne 63 on oma maja juurde lasknud igat masti prügi tarbeks paigaldada süvajäätmemahutid.

Tartu linn on 2013. aastast igal aastal toetanud rahaliselt ligi kümmet korteriühistut (KÜ) jäätmemaja või süvakogumismahuti rajamisel. Seni on linn igal aastal eraldanud jäätmekäitlustaristu toetuseks 32 000 eurot. Tänavu laiutab selle summa real aga tühjus.

Jäätmemaja on väike ehitis, millega on võimalik prügikonteinerid avalikust ruumist eraldada. Süvakogumismahuti on aga suures osas maa-alune jäätmete hoiupaik, mis asendab tavalisi prügikonteinereid.