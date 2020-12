Sotsiaalmeedias ringleb foto, millel on näha 1967. aastal ajalehes Töörahva Lipp ilmunud ettevaatusabinõude kirjeldust Haapsalu gripipuhangu kontrolli alla saamiseks. Need sarnenevad pea üks ühele praeguste koroonapiirangutega. Kirjutise autor on Jefim Kuraksa, ajaleht on ka näiteks Tartu ülikooli raamatukogus.