VIDEO JA GALERII ⟩ TÜ kliinikumis said esimesena koroonavaktsiini Covid-19 intensiivravi osakonna töötajad

Eestisse esimese vaktsiinina jõudnud Pfizer/Biontech koroonavaktsiin Comirnaty tagatakse haiglate, kiirabi ja perearstikeskuse töötajatele. «Kliinikumi 20 esimest töötajat, kellel vaktsineerimine läbi viiakse, on Covid-19 intensiivravi osakonna meeskonnast, kelle igapäevatöö on tagada ravi kõige kriitilisemas seisus olevatele patsientidele,» rääkis dr Veronika Reinhard, Covid-19 intensiivravi osakonna juhataja ning kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna liige. «Osakond, kes on alates märtsikuust näinud, kui organismi laastav võib SARS-CoV-2 viirus olla, on vaktsiini saabumisest lootusrikas,» lisas dr Reinhard.