Toomas Hendrik Ilves: turvalisus, demokraatia ja digitaalne maailm

Kuid on väga vähe teadlasi, kes orienteeruksid nende kahe valdkonna ristteel. Sageli on nii, et tehnikaga tegelevad inimesed ei tunne huvi selle vastu, mida ühiskonnateadlased või valitsused arvavad, ega mõtle avaliku sektori digitaliseerimise võimaluste peale. Teisalt, ühiskonnateadlased ja valitsused ei saa aru tehnoloogia võimalustest avalikus sektoris. Ometi on just nende kahe ala kokkupuutepunkt see, mida vajab tuleviku riigihaldus.