Täna algab TÜ kliinikumis koroonaviiruse vastu vaktsineerimine

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liikme, ravijuhi dr Andres Kotsari sõnul jõuab kliinikumi 1000 COVID-19 vaktsiini doosi, mis võimaldab esimeses järgus vaktsineerida 500 kliinikumi tervishoiutöötajat. «Kliinikum on seadnud eesmärgiks võimaldada COVID-19 vaktsineerimine kõikidele töötajatele, ent seniks kuni uued tarned Eestisse jõuavad, lähtume põhimõttest, et esimestena vaktsineeritakse nn eesliini ehk COVID-19 patsientidega vahetus kontaktis olevaid töötajaid. Nii saame kaitsta tervishoiutöötajaid, aga ka teisi patsiente haiglas ning takistada viiruse levikut haiglaruumides,» selgitas dr Kotsar.

Eestisse esimese vaktsiinina jõudnud Pfizer/Biontech COVID-19 vaktsiin Comirnaty tagatakse haiglate, kiirabi ja perearstikeskuse töötajatele. «Kliinikumi 20 esimest töötajat, kellel vaktsineerimine läbi viiakse, on COVID-19 intensiivravi osakonna meeskonnast, kelle igapäevatöö on tagada ravi kõige kriitilisemas seisus olevatele patsientidele,» rääkis dr Veronika Reinhard, COVID-19 intensiivravi osakonna juhataja ning kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna liige. «Osakond, kes on alates märtsikuust näinud, kui organismi laastav võib SARS-CoV-2 viirus olla, on vaktsiini saabumisest lootusrikas,» lisas dr Reinhard.