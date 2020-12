Koroona-aasta ei suutnud Ropka hoovijalgpalli turniiri traditsiooni katkestada

Teine jõulupüha tõestas mingis mõttes taas, et jalgpall on suurem kui elu. Koroonaviiruse tõttu on riburada jäetud tänavu ära spordivõistlusi, ka olümpia pidi viirusele alla vanduma, kuid Tartu Ropka hoovijalgpalliturniir, teise nimega tuntud ka kui Merkuur Cup, toimus sel korral viirusest hoolimata juba 21. korda.