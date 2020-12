Jõululaupäeval sündis Tartusse kuus ilmakodanikku

Eile, jõululaupäeval aitasid ämmaemandad ilmale tulla kuuel beebil, kellest neli on nõrgema soo ja kaks tugevama soo esindajad. Jõulude esimesel pühal, 25. detsembri lõunaks oli sündinud juba sama palju beebisid – kolm poissi ja kolm tüdrukut.

Kliinikumi vanemämmaemand, kakskümmend viis aastat lapsi ilmale aidanud Sirje Kõvermägi märkis, et tänavu tuleb ilmselt lõplik sündide arv pisut väiksem kui mullu. Eelmisel aastal sündis meil 2673 beebit, sel aastal kuni detsembrini 2328 beebit. Ta tõstis esile, et üldiselt on viimastel aastatel siiski mõnevõrra suurenenud korduvsünnitajate hulk.