Tartus kuulutati välja jõulurahu kanutipäevani

Tartu raekoja ees uisuväljakul peetud tseremoonial ütles linnapea Urmas Klaas, et lõppev aasta on olnud väga mitmekesine ja vastuoluline aasta, mil oleme silmitsi seisnud kurja viirusega ja see kahtlemata on kõiki pannud proovile.

«Kindlasti mõistame sellel aastal paremini ja sügavamalt, milline tähendus on inimlikul soojusel, üheskoos olemisel, heade sugulaste-sõpradega koos olemisel. Sest me pole sellel aastal nii palju kokku saanud, kui oleksime tahtnud kokku saada,» ütles Klaas.

«Samas see aasta on meile ka õpetanud, milline eriline tähendus on Tartu tunnuslausel «heade mõtete linn» – arvutiekraani taga istumised ja võibolla ka rohkem üksi olemised on õpetanud meile, et tuleb mõelda häid mõtteid, siis on tervis korras,» ütles Klaas. «Aastasse mahub palju häid tegusid ja palju häid kohtumisi, kõige olulisem on, et oleksime jätkuvalt terved.»

Jõulutaat ja jõulueit uurisid EELK lõuna piirkonna piiskopilt Joel Luhametsalt, milline oleks tema jõulusoov tartlastele.

«Naljatades võiks öelda, et selline loomulik mask võiks olla kõikidel ees, nagu jõuluvanal. Aga kui igaühel seda ei ole, tuleb muid vahendeid kasutada,» vastas Luhamets. «Mina mõtlen, mida meie õnnistegija Jeesus ise soovis: «Oh, kui sa teaksid, mis sinu rahule tarvis läheb.» Eks me ikka kõik püüame parema tuleviku poole, meil on omad valemid, kuidas õnnelik olla.»

Luhamets meenutas, et tolleaegne Jeesuse ühiskond võitles ka parema ja õnnelikuma tuleviku eest, aga juhtus nii, et läks nelikümmend aastat ja Jeruusalemmast ei jäetud kivi kivi peale. «Kõik kadus ja hävis. Ja siis Jeesus ütles, oh, kui sa tegelikult teaksid, mis sinu rahule tarvis läheb,» rääkis Luhamets.

«Minu soov on, et leiaksime üles selle, mis meie rahule päriselt tarvis läheb, et võiksime elada õnnelikena oma kodudes. Õnnelikena tööd teha. Hoitud olla. Ja et meie rahvas püsiks kaua,» jätkas ta. «Sellel aastal oleme tundunud, et elu on habras ja võivad tulla olukorrad, mida keegi ei oska ette näha ja mille keskel olles on asjatundjatel, teadlastel ja riigijuhtidel keeruline, et oma rahvast hoida.»

«Minu soov on, et oleksime hoitud kõige kurja eest ja kõige halva eest. Et oleksime hoitud nii saastumise, kui seestumise eest, et meie loodus ja meie ihu võiksid terved olla. Aga veel tähtsam, et neid pisikuid, mis meie hingest rahu ära võtavad ja meid kibeduse või eneseuhkusega mürgitaksid... et me nendesse ei nakatuks. Et võiksime sõbralikkuses ja armastuses ja headuses kõik päevad ühes koos elada,» ütles Luhamets.