Noor uisutaja ärkab vara, sest armastab jääl lendamise tunnet

«Selliseid projekte teha on huvitav, aga tunne on nagu eksamil,» rääkis Tartu uisukooli kasvandik pärast uiskude jalast võtmist.

Kaheaastaselt trenni

Kaheaastasest saati trennis käinud tüdruk on uisutanud juba kümme aastat ning läks trenni venna ja õe eeskujul.

«Mäletan Helina esimest kava, see oli hästi kiire ja «Buratino» muusika järgi,» meenutas Ksenia Sikut, kes on koos Anna Pronina ja Alexander Abtiga Helina põhitreener. Sikuti sõnul oli ta juba väiksena väga energiline ja kiire.

Just kiires tempos möödub 12-aastase tüdruku argipäev siiani, sest hommikune trenn algab kell 6.45, siis kui mõned teised koolilapsed veel magavad. «Kui päeva alguses trennis ära käin, on koolis väga palju energiat. Näen teisi, kes mu kõrval unega võitlevad,» muigas ta.

Uisutamine loob talle erilise tunde. «Liuglen, võtan hoogu ja siis hüppan! Hetkeks tundub, et ma päriselt ka lendan,» kirjeldas Helina. Kümne aastaga on ta selgeks saanud näiteks 2,5-pöördelise axel-hüppe ja kolmekordse salhow.

Aastate jooksul on tüdruk trennist väga vähe puudunud. «Helina on väga püsiv ja pühendunud. Kui jääbki haigeks, siis mingil imekombel ainult üheks päevaks,» rääkis Sikut. Tänavu sai Helina tegelikult kaks kolmekordset elementi selgeks, kuid karantiini tõttu tuli jäält eemal olla. «Isegi kui uisutaja õpib midagi selgeks, tuleb seda iga päev harjutada, sest keha unustab liigutused ära,» selgitas ta.

Eelmisel hooajal täitis Kull Eesti noorte meistrivõistlustele pääsemiseks Eesti uisuliidu normatiivid ning sai 10. koha.

Ring täis ei saa

Vahel tuleb võistlustel närv sisse. «Jalad kohe värisevad all ja elemendid lähevad sassi,» kirjeldas Helina. Ta tahab uuel aastal uuesti Eesti noorte meistrivõistlustel osaleda ning suurim siht on olümpia.

​Kuigi Helina on uisukoolis oma vanuseklassi üks parimaid, ei lase ta ennast sellest mõjutada. «Ma ei saa loorberitele puhkama jääda, teised ju treenivad kogu aeg edasi,» lausus ta.

Treeneri sõnul algab pärast iga võistlust töö jälle otsast peale. «Mina ütlen alati, et täna oli võistlus ja tuli hea tulemus, aga homme võid selle ära unustada,» märkis Sikut. Kõik sõltub eesmärkidest, mida uisutaja endale seab. «Kui sead suured eesmärgid, siis püüdledki nende poole, aga kui sihti pole, ei ole ka põhjust midagi teha,» selgitas ta.

Lisaks tuleb arvestada ajaga ning see nõuab ohverdusi muu tegevuse arvelt. Helinal pole lihtne sõpradega kohtumiseks vabu hetki leida. «Kui sõbrad vahepeal pärast kooli tahavad kinno minna, siis nad juba teavad, et mul on trennid,» rääkis ta. See aga ei morjenda teda, sest aktiivne elustiil ei ole igav ning puhata saab ka pühapäeval.

Helina on uisutajate seas eeskujuks noorematele ning aitab Tartu uisukooli treenerit Dina Udatsnajat väikeste rühma juures abitreenerina. «Kui ta tahab, võiks tulevikus temast kindlasti treener saada. Uisutamine on ala, kus on võimalik ennast igas suunas kogu aeg arendada,» rääkis Udatsnaja.

Praeguste piirangute ajal saab Helina individuaalselt edasi treenida ning naudib võimalust uisutada ka Tartu südalinna jääväljakul.