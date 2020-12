Kliinikumi vanemämmaemand, kakskümmend viis aastat lapsi ilmale aidanud Sirje Kõvermägi märkis, et tänavu tuleb ilmselt lõplik sündide arv pisut väiksem kui mullu. «Eelmisel aastal sündis meil 2673 beebit, sel aastal kuni detsembrini 2328 beebit. Ilmselt sel aastal «plaani» ei täida,» ütles ta. Ta tõstis esile, et üldiselt on viimastel aastatel siiski mõnevõrra suurenenud korduvsünnitajate hulk. «Ilmselt ikka Eesti perepoliitika ja toetuste süsteem mõjutab,» pakkus Kõvermägi. «Kui emadel oli enne hea sissetulek ja nagunii soovitakse saada enam lapsi kui üks, on mõistlik saada järgmine lapsuke enne lapsepuhkuse lõppu, sest nii säilib vähemalt endine elatustase,» lisas ta.