Annika Kaljula on lapsega liuväljal käinud juba kolm korda ning tunneb tänumeelt, et see südalinna loodi. «Minu meelest on see väga hea idee, praegu ju ei ole suurt midagi muud teha, ei taha väga rahvarohketesse ruumidesse minna ning ka kelgutada ei saa sellise ilmaga,» rääkis ta.