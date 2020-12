Eesti norralane meenutab poisipõlve, see möödus tillukesel saarel, kus räägib tuul

Øyvind Rangøy on Norrast pärit tõlkija, luuletaja, lektor ja endine kalatööstuse kvaliteedijuht, kes vahendab aastast 2005 eesti kirjandust norra keelde ja pisut hilisemast ajast ka norra luulet eesti keelde. Praegu elab ta Põltsamaal ja õpetab Tartu ülikooli tudengeile norra keelt. Aga kõigepealt oli ta väike poiss, kes elas perega Norra väikesaarel, kus veedetud lapsepõlve mälestuste killud on ta vorminud paar nädalat tagasi ilmunud raamatuks «Oled ikka veel see poiss».