Jõulunädalal kõlab pühadeks sobivat muusikat

Annely Peebo «Pühademuusika» kontserdid on kahe koosseisuga. Reedel esineb ta Pärnu kontserdimajas koos Estonia poistekoori meeskvintetiga. Klaveril saadavad Pantelis Polychronidis ja Riivo Jõgi. Kontsertidel 26. detsembril Estonia kontserdisaalis ja 27. detsembril Vanemuise kontserdimajas on Peebo lavapartnereiks vokaalansambel VieVox, mille liikmed on Viini poistekoori kasvandikud. Kõlab Viini klassikute muusikat ja ka Viini valsse, sekka mõned maailma tuntuimad jõululaulud, ning muidugi ka eesti muusikat.

Juba kolmapäeval ootab Eesti rahvusmeeskoor kõiki Tallinnas Jaani kirikusse jõulukontserdile «O Magnum Mysterium». Kõlavad jõululaulud, sealhulgas need, mille on meeskoorile seadnud Tõnis Kaumann. Kontserdi keskmes on aga Henrik Ødegaardi jõuluteos «Transeamus» metsasopranile, meeskoorile ja orelile. Solist on Iiris Oja, orelil Ene Salumäe, dirigeerib Mikk Üleoja.