Rappa eksinud kutsa igatseb veel 17 aastat hiljem koju

«Mäletan, et Tammuril oli veendumus, et kutsa oli ära kaotanud mõni väike tüdruk,» meenutab Vallo Nuust nüüd. «Tammur arvas, et kutsa on lapsele kõige tähtsam asi ja ilmselt on tüdruk väga kurb, sest on kaotanud parima sõbra.»