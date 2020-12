Tartu esitas elutööpreemia kandidaatideks Vaike Uibopuu ja Mart Siliksaare

Koorijuht ja muusikapedagoog Vaike Uibopuu esitati riigi elutööpreemia kandidaadiks koorimuusika valdkonna mitmekülgse arendamise eest. Vaike Uibopuu on viinud oma juhatatud koorid – Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori ja Tartu ülikooli kammerkoori –Eesti koorikultuuri tippu. Tema töö oluliseks osaks on olnud Eesti koorimuusika laialdane tutvustamine ja kooriliikumise edendamine.

Sulgpallitreener Mart Siliksaar esitati spordi elutööpreemia kandidaadiks pikaajalise ja väljapaistva tegevuse eest sulgpalli arendamisel. Siliksaar on tõstnud Tartu linna üheks edukamaks sulgpallikeskuseks Eestis ja on ka kogu Eesti sulgpalli edendaja ning koondise vanemtreener. Ta on tänaseni aktiivselt tegutsev treener, kelle juures treenivad Eesti tugevamad sulgpallurid.