Vabagraafikud tunnistasid aasta parimaks Ove Maidla

Tartu kunsti aastanäitusel on suurimas saalis välja pandud üks suuremat sorti mustvalge linoollõige «Vaikuseks olemine», mis asub ukse vastasseinas paremat kätt kõige alumises reas. Selle juurde põrandale istusid graafik ja maalikunstnik Kalli Kalde ning graafik ja fotograaf Ove Maidla, sest esimesel oli teisele üle anda tänavuse aasta graafiku tiitli saamise aukiri.

Eesti vabagraafikute ühendusel on komme valida iga aasta lõpus aunimetuse saajad. Tiitli kohta langetab otsuse ühenduse juhatus ja eelmisel aastal sama aunimetuse pälvinud kunstnik. Tiitliga kaasneb aukiri, mille kujundab mullune laureaat. Niisiis sai Ove Maidlale kõrgtrükitehnikas trükitud ja käsitsi laotud kirjadega trükise, mis tunnistab, et ta on aasta graafik 2020.