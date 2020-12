Tartu maakohus jättis kolm inimest mõrvanud mehe vanglakaristust kandma

Kuigi 59-aastane Rosenberg on karistusest kandnud ära 25 aastat ja seaduse järgi on võimalik teda tingimisi enne tähtaega vabastada, leidis kohus, et tema vabastamine pole põhjendatud.

Kohus möönis, et Rosenbergi puhul saab soodsateks asjaoludeks pidada kehtivate distsiplinaarkaristuste puudumist ning vangla tööhõives osalemist. Samas on ta korduvalt keeldunud osalemast talle määratud sotsiaalprogrammides, lisaks keeldunud ka vestlustest vanglaametnikega.

Rosenberg osales vabastamise kohtulikus arutamises 8. detsembril kaugkuulamise vahendusel ning märkis istungi alguses, et ta ei soovi ennetähtaegselt vabaneda. Küsitlemise käigus muutis Rosenberg meelt ning kinnitas, et siiski sooviks vabaneda. Ta selgitas muu hulgas, et vangla iseloomustuse kohta on tal eriarvamusi. Ta märkis, et vabaduses tal elukohta ei oleks ning ta sooviks üldse Eestist lahkuda.