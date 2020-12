Politsei: pürotehnika pole mänguasi

Tartu noorsoopolitseinik Kairi Ojaperv toob näiteks juhtumeid, et ilutulestikku on süüdatud peopesal, teine pannud puupliidi alla ilutulestiku paketi, lastes sellega pliidi kõrval pahupidi ka külmiku ja pesumasina. Ka on majade vahel pürotehnikat kasutades lõhutud aknaklaase, süttinud on prügi- ja postkastid. Rääkimata noortest, kes õhtuhämaruse saabudes paugutavad rakette rahvarohketes kohtades, sõidukite vahel ning mujal kohtades, kus ümberringi on kõiksuguseid kergevalt süttida võivaid objekte.

«Kergekäeline suhtumine kõigesse, mis süttib, plahvatab ja teeb pauku, on kaasa toonud üksjagu rahurikkumisi, varakahju ja vigastusi pealekauba,» ütles Ojaperv. «Seda nii laste aga ka pürotehnikaga läbimõtlematult ringi käinud täiskasvanute puhul.»

Aastavahetusele vastu sammudes on paslik meelde tuletada, et ajavahemikul kell 22-06 ning puhkepäevadele eelneval ööl kell 00-07 on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli kõrvalisi häirida võib. Erandiks on eesoleval ajal üksnes uusaastaöö, mil öörahu nõue erandlikult ei kehti.

Vältimaks ohtlike pürotehniliste toodete laste kätte sattumist, on nende müük üldjuhul keelatud alla 14-aastastele. Mõned erandid esimese kategooria pürotehniliste toodete näol on lubatud vähemalt 12-aastastele. Politsei paneb müüjatele südamele, et alati veendutaks, milline vanusepiirang pakendile on märgitud ning vajadusel küsiks noorukilt isikut tõendavat dokumenti. Olenemata vanusest tuleks pürotehnilisi tooteid alati kasutada üksnes selleks ettenähtud kohas ja kõiki ohutusreegleid järgides.