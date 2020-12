Tõmbas pingi küljest klapi

See on osa Jüri Üdi luuletusest, mis ilmus ühes ta varases luulekogus ja vahest ka «Kogutud luuletustes». Siin on see tsiteeritud peast. Kontrollida ei saanud, sest äsjasel kolimisel on need teosed lahtipakkimata kastides ning Tartu raamatupoodides seda paksu musta trükist ja 1970. aastate alguse värsivihikut pole, aga linnaraamatukokku oli neil päevil imelik minna. Sest see asutus on äsja kõvasti kannatada saanud.