Kuidas pakkida kilpkonna?

Lihtsam on muidugi viia pakk kohe asjatundjate kätte. Tartus on ilmselt vähe neid, kes kordagi poleks lasknud kingitust pakkida kaubamajas Marika Helemäel või Karin Milleril. Nemad on pakkinud nii kilpkonna kui ka puuris lindu, viimase puhul sai puur lihtsalt roseti.