Direktor: kevadel visati meid üleöö vette, nüüd oleme valmistunud

Miina Härma gümnaasiumi direktor ning Tartu koolijuhtide ühenduse esimees Ene Tannberg ütles, et kaugõppe seis Tartu koolides on väga hea. Seda seetõttu, et terve sügise on koolid olnud valmis selleks, et vajaduse korral tuleb minna üle hübriid- või kaugõppele, selleks on nüüd paremad tehnilised võimalused ja suuremas osas koolides on kogemus ka tervete klasside eneseisolatsiooni saatmises.