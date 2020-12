Ilma et ta heidaks pilgu arvutiekraanilt üle õla, kus meetri kaugusel mikrofoni ees seisev artist on just edukalt esitanud viimased lauluread, hüpanud võidurõõmsalt käsi klaasvillaga vooderdatud lae poole sirutades ja hüüdnud «hurraa, ma saan äkki lõunale enne ärasõitmist!», võtab produtsent Allan Kasuk hoogu maha: «Nüüd teeme sosina-tracki ka.»