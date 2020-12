Galerii ⟩ Aastanäitus avanes Ado Vabbe preemia üleandmisega Jevgeni Zolotkole

Tartu kunstimaja on taas täis aastanäitust. Seekord on esimese korruse väikeses saalis, teise korruse kolmes ruumis ja monumentaalgaleriis ühtekokku 124 autori teosed. Neid on graafikast fotograafiani, skulptuurist videoni, keraamikast installatsioonini, maalist rääkimata. Tavapärase rahvarohke avaliku avamise asemel toimus suurimas saalis kutsutud külaliste ringis Tartu tähtsaima kunstiautasu, Ado Vabbe preemia üleandmine.