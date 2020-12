Päästeamet: pühade ajal varitseb kodudes hulganisti ohtusid

Pühade ajal luuakse paljudes kodudes hubast meeleolu lahtise tulega, olgu selleks küünlaleek või soojust kiirgav kaminatuli. Päästeamet toonitab, et lahtist tuld ei tohi jätta täiskasvanute järelevalveta. Mänguhoos lapsed või eluruumis ringi liikuvad lemmikloomad võivad põleva küünla kergelt ümber ajada ja tulekahju süüdata. Küünal peab olema asetatud kindlale alusele ja eemale kergesti süttivatest esemetest, nagu kardinad või teler. Tuletegemisvahendid on parem laste käeulatusest eemal hoida ja tulega seotud ohte põnnidele selgitada.

Kamina või ahju kütmisel tuleb olla kindel, et need oleksid korras ning hooldatud. Põlevmaterjal tuleb hoida kütteseadmest, eriti koldesuust, ohutus kauguses, et see kuumusest või sädemetest ei süttiks. Hoiduda tuleb ka ahju ülekütmisest. Ülekütmine, hooletus kütmisel ja hooldamata kütteseadmed on külmal ajal ühed sagedasemad tulekahju põhjused.