Maanteeamet remondib Lõuna-Eestis seitsme miljoni eest kaks teelõiku

Pühi–Makita lõigu hankelepingu kestus kokku on 68 kuud ehk ligikaudu viis ja pool aastat. Sellest kaheksa kuud on ehitusperiood. Pringi–Kuigatsi lõigu lepingu kestus on sarnane, kokku 67 kuud, millest ehitus peaks käima seitsmel kuul. Mõlema lepingu puhul on garantiiperiood viis aastat.