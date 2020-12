Umbusaldusavaldus Jõgeva vallajuhtidele lõpetas volikogu istungi patiseisuga

Umbusaldusavalduses, millele on kirjutanud alla 12 volikogu liiget, on öeldud, et volikogu esimees genereerib hoogsas tempos ainuisikuliselt uusi ideid ning reklaamib neid kui ainuvõimalikke lahendusi, mis tuleb ellu viia olenemata sellest, kas need valla rahakotile jõukohased on. Allakirjutanute meelest juhitakse valda isiklikest ambitsioonidest lähtuvalt ning nii, et see halvendab valla finatsmajanduslikku olukorda.

Vallavanema ja abivallavanemate suhtes esitatud umbusaldusavaldused on samuti 12 allkirjaga ning sarnase tekstiga. Allakirjutanute arvates on vallavanem ja abivallavanemad näidanud üles suutmatust juhtida Jõgeva valda. Seda on olnud näha ja kuulda volikogu istungitel, kus loetakse üleolevalt luuletusi või antakse vastuseid stiilis «ma ei tea» või «pole minu pädevus». Tegeldakse pinnapealsete asjade ja enesereklaamiga, samas jäetakse olulised ettevõtmised, nagu Jõgeva tervisekeskuse rajamine, paremaid aegu ootama.

«Opositsioonile teeb kindlasti meelehärmi, et praegune koalitsioon nii edukas on olnud: et oleme poole aasta jooksul suutnud käivitada rea suuri projekte, nagu Jõgevale maakonnakeskuse väärilise keskväljaku rajamine ja spordikeskuse Virtus renoveerimine, ja neile ka rahalise katte leidnud. See toob teravalt esile eelmiste vallajuhtide tegevusetuse,» ütles vallavolikogu esimees Aivar Kokk umbusaldamise algatamist kommenteerides. Ta lisas, et ambitsioonid peavadki valda juhtides suured olema, muidu pole mõtet rabelda. Jõgeva peab realiseerima oma eelised, mis tulenevad Tartu lähedusest ja muudest teguritest, ning muutuma senisest märksa atraktiivsemaks.

Nende küsimuste arutamiseni, mida nägi ette neljapäevase istungi päevakord, volikogu ei jõudnudki, sest päevakorra kinnitamiseks korraldatud hääletusel andsid 26 kohal viibinud saadikust 13 poolt- ja 13 vastuhääle. Valla põhimäärus näeb sellisel puhul ette ka võimalust punktid ükshaaval päevakorda sisse või välja hääletada, ent juba esimese punkti hääletus näitas, et patiseisust ei saa ka nii mööda.

«Tänases päevakorras on mitme olulise dokumendi menetlemine ja me ei taha, et see toimuks enne vallajuhtide umbusaldushääletust,» põhjendas Peep Põdder seda, miks opositsioon ja kaks nendega liitunud koalitsiooni saadikut päevakorra vastu hääletasid. Umbusaldusavalduste esitajad soovisid, et volikogu tuleks umbusaldushääletuseks kokku tuleva aasta 7. jaanuaril, ent põhimääruse järgi on volikogu esimehel siiski volikogu kokkukutsumiseks aega üks kuu.