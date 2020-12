Tartumaale lisandus 31, Jõgevamaale kolm uut positiivset koroonaproovi tulemust

Harjumaa uutest juhtumitest 265 on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 191, Pärnumaale 37, Võrumaale 13 ning Lääne-Virumaale üheksa uut positiivset proovitulemust. Raplamaale lisandus seitse, Põlvamaale viis, Saaremaale neli, Hiiumaale kolm, Järva- ja Valgamaale kaks ning Läänemaale üks nakatunu. 19 positiivse tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 505,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 9,3%.

Terviseameti jälgimisel on üle 28 600 inimese, Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3100 inimese, kellest 644 on nakatunud.