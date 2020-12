Kätlin Konstabel: Murest sassis? Eks ole koolist puudutud ennegi

Koroona ja valitsuse poolt kontaktõppest kodusele kaugõppele saadetud lapsed saavad kohe jõuluvaheajale. Klasside online-jõulupeod on toimunud, mõnes kohas said loosipakidki korraldatud. Seda, kas jaanuaris kooli tagasi saab, ei tea praegu öelda keegi. Pole siis ime, et laste kaug- ja kontakt­õppega seoses on meediasse paisatud rohkelt ärevaid uudiseid ja arvamusi. See on teema, mille kohta inimesed vajavad infot, ja ühtlasi ka teema, mis toob klikke.