Igal linnaosal oma nimi, igal nimel oma lugu

Jurjevi ehk Dorpati ehk Tartu plaanil on tähistatud eri värvidega I, II ja III linnaosa.

Tartu on pika eksisteerimisaja jooksul pidevalt avardanud oma piire. Juba 15. sajandist on teada eeslinnad. Need olid tegelikult hõredalt hoonestatud agulid karjamaade ja aedade keskel.