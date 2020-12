Volikogu võttis Tartu eelarve vastu suures üksmeeles

Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud, kaupade ja teenuste müük, toetused ja muud tegevustulud) on järgmisel aastal planeeritud 170 miljonit eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 2,4 protsenti suurem.

Tartu põhitegevuse kulud on 160,2 miljonit eurot, sellest 56 protsenti ehk 90,5 miljonit eurot on hariduskulud.

Majanduse valdkonda investeeritakse 15,6 miljonit eurot. Olulisel kohal on teede ja tänavate korrashoid ning rekonstrueerimine, selleks on eelarvesse kavandatud 13,3 miljonit eurot. Suuremad objektid on Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus, Puiestee tänava rekonstrueerimine, Vaksali-EMÜ–Waldorfkooli kergliiklustee ning Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee I etapp. Tänavavalgustuse korrashoiuks ja rekonstrueerimiseks on ette nähtud 2,3 miljonit eurot. Renoveeritakse Annelinna tänavavalgustus ning korrastatakse ja kaasajastatakse Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosa valgustust.