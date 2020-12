Laulja Hedvig Hansonile on koroonakriis tõsine katsumus. Pimedat aega üle elada aitavad loodus ja valguse otsimine enese seest.

Laulja Hedvig Hansonit on inspireerinud Tartu ülikooli muuseumi valge saal. Teda köidavad selle valge klaver ja valged toolid. Valged kõrged laed ja rõdud. Talle meeldib, et seal on palju avarust ja valgust.