ERM ärgitab Paul Kerese sünniaastapäeval pereringis või naabriga malet mängima

Algatuse «Maleta naabriga» taga on maleentusiast Heino Laiapea, kelle sõnul on just praegu õige aeg harjutama hakata. «Käikude selgeks saamiseks ja esimeste partiide tegemiseks ei ole vaja palju aega. Kogu informatsioon on internetis kättesaadav, nii et on vaja ainult malelauda ja kaaslast, kellega harjutada,» vahendas BNS korraldaja sõnu.