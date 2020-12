Laseri tänav teeb tuleval aastal läbi põhjaliku uuenduse

Laseri tänavale ehitatakse Aardla-Kvartsi vahelises lõigus kahe sõidurajaga 6,5 meetri laiune sõidutee, mille äärde tulevad 0,5 meetri laiused tugipeenrad. Vasakule teepoolele tuleb haljasribaga eraldatud nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalakäijatele ja ratturitele mõeldud teeosad on eraldatud teekattemärgistusega. Jalgratturitele on kahesuunaliseks liiklemiseks ettenähtud 2,4 meetri laiune tee.

Jalgratta- ja jalgtee on jätk raudteeäärsele kergliiklusteele. Rajatava tee Aardla tänava poolne haru viiakse kokku Riia tänava äärse kergliiklusteega. Ehitatava kergliiklustee äärde luuakse ka istumistaskud. Rajatakse veel uus sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus.

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse tee-ehituse spetsialist Piret Ereline ütles, et ehitustööd peaks algama kevadel, kui ilmastikuolud võimaldavad. Täpne tööde algus selgub veel.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Laseri tänava äärde viimastel aastatel rajatud ridamisi kortermaju ning kiire kinnisvaraarendus piirkonnas jätkub. «Seetõttu tuleb sealseid liikumisvõimalusi paremaks ja ohutumaks muuta ning eeskätt on oluline kergliiklejate eraldamine autoliiklusest. Lisaks sellele oleme projektiga ette näinud ka jalakäijate ning jalgratturite omavahelise eraldamise, et kiiremini liikuvad ratturid ei ohustaks jalakäijaid,» täpsustas Tamm.