Tartumaale ja Jõgevamaale lisandus uusi nakatunuid

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid tulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 393 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 296 on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 193, Pärnumaale 28 ja Tartumaale 21 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise analüüsi tulemust. Raplamaale lisandus 19, Järvamaale ja Lääne-Virumaale 12 ning Võru- ja Jõgevamaale üheksa uut nakatunut.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 491,88 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 9,3%. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3000 inimese, kellest 658 on nakatunud.