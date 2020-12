Tartu ülikool on Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias teisel kohal

QS reastab Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni parimaid ülikoole alates 2014. aastast. Esimesel kohal on algusest peale püsinud M. V. Lomonossovi nimeline Moskva riiklik ülikool. Tartu ülikool on edetabeli eesotsas olnud kõigil aastatel, kuid tänavune teine koht on seni kõrgeim.