Keskerakondlasest majandusteadlane Olev Raju ei hoia värve kokku, kui kritiseerib Tartu selle aasta linnaeelarve ja tegeliku elu vahel tekkinud kääre. On nimelt selgunud, et 11 kuuga on linnaeelarvesse laekunud 173,2 miljonit eurot ehk tervelt 97 protsenti planeeritud tuludest ja ülelaekumine ainuüksi üksikisiku tulumaksust võib aasta kokkuvõttes olla kaheksa miljoni euro kandis. Üksikisiku tulumaksu on kogunenud 83,8 miljonit eurot.