Tammeka uus koosseis: kolm lahkujat, kaks tippu juures

Tammeka peatreener Kaido Koppel jäi kokkuvõttes hooaja ja tabeli viienda kohaga rahule. «Me mängisime suures pildis hästi, arvestades, et viiruse tõttu sisse tulnud pausid ja muutused ei teinud elu lihtsaks ei mängijatel ega treeneritel,» selgitas ta. Praegu on meeskonnal puhkus, mis tänavu on eriti vajalik. «Jalgpallimängijad ei erine kuidagi tavainimestest ning see aasta on ilmselt kõigile olnud üle keskmise väsitav,» lisas Koppel.