Fotografiska toob erinäituse tartlaste ette

«Valgevene asub geograafiliselt Eestile üsna lähedal – meid lahutab vaid üks riik ja mõnisada kilomeetrit. Ebaõiglusel ja vägivallal pole aga riigipiire või rahvust, see on inimlik tragöödia, millele pole mitte kunagi õigustust,» ütles Fotografiska Tallinna tegevjuht ja kaasasutaja Margit Aasmäe. «Eestis on suur valgevenelaste kogukond ning Valgevenes elavate pereliikmete ja lähedaste südamevalu kandub ka meie ühiskonda.»