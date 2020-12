Lenel Karu: aasta sportlane on tänavu erilisem

Spordisõpradele pole uudis, et iga aasta lõpus tunnustatakse Eesti spordivaldkonna parimaid, kes on meelde jäänud oma silmapaistvate tulemustega. Tänavu on olnud sportlastel üsna ebavõrdne ja keeruline aasta: mõnel alal on olnud võimalik võistelda, teistel on mitmed tähtsad jõuproovid, sealhulgas olümpia, ära jäänud.