Vanemuise loomenõukogu tunnustas parimaid

Draamapreemiaga tunnustati kõrge loomingulise vormi ja pühendunud töössesuhtumise eest näitleja Piret Laurimaad. Muusikapreemia laureaat on tänavu Margus Kits – pikaaegse, teeneka ja meisterliku töö eest Vanemuise sümfooniaorkestri flöödirühma kontsertmeistri ja muusikuna. Balletipreemia pälvis Georgia Tony Hyrkäs, kes on paistnud silma oma kohusetundlikkuse ja töökusega, mida on ka lavalt märgata, ta järgib täpselt rolli dramaturgilist liini ja töötab iseseisvalt tehniliste detailidega, mis on tantsija arengu seisukohalt oluline.