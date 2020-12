Koroona piirab linnades aastavahetuse tulevärki

Tartu linnavalitsus pole veel lõplikku otsust langetanud, kas aastaarv vahetub ilutulestiku saatel või ei. Praegu on seis selline, et linnavalitsuse eelarvest on eraldatud ligi 4500 eurot ilutulestiku korraldamiseks. Kui plaan jääb jõusse, laseb ilutulestiku Emajõe kaldalt, endise Atlantise ööklubi, praegu Shaté tantsukooli maja juurest taevasse osaühing Triplex Eesti.