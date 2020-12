Veesport on suur osa spordilinn Tartust, on alati olnud. Need kaks eelmise sajandi teises kolmandikus Ranna teele ehitatud paadikuuri, millest praegu käivad jõe peal kahe klubi sportlased ja harrastajad, kannavad tõeliselt väärikat traditsiooni, mida on hea meeles pidada, austada ja jätkata.