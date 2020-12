Teadlased tõid esile sümptomi, mis vajab koroonaviiruse diagnoosimisel suuremat tähelepanu

Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia teadur Hiie Soeorg ütles, et üht peamist COVID-19-ga seotud sümptomit – palavikku – esines pooltel antikehadega inimestel ja ligikaudu kolmandikul antikehadeta inimestel. Teist olulist sümptomit, köha, oli 43%-l antikehadega ja 70%-l antikehadeta inimestest.

Nohu esines antikehadega ja antikehadeta uuritavatel vastavalt 57% ja 69% ning kurguvalu 36% ja 62% ulatuses. Tähelepanuväärne on aga kõhulahtisuse esinemine: see sümptom oli umbes kolmandikul antikehadega inimestel ning alla veerandil nendest, kel antikehad puudusid.

157 ägedat hingamisteede haigust põdenud inimeste sümptomeid analüüsides nähtus, et antikehadega inimestel oli kurguvalu ja köha harvem kui antikehadeta inimestel. Ägedat hingamisteede haigust esines SARS-CoV-2-vastaste antikehadega inimestest vaid viiendikul, mis tähendab, et valdav osa seda ei kogenud. «Kui vaadelda eraldi 55 vähemalt 50-aastast inimest, oli näha, et antikehade olemasolu oli ennekõike seotud kõhulahtisuse ja palavikuga ning nohu ja köha puudumisega,» tõstis Soeorg esile.